Výlet do Království železnic... a dopravních trenažérů

Při plánování rodinných výletů by rozhodně neměl chybět pražský Smíchov. Kdysi čtvrť plná továren, špíny a kouře se za posledních 20 let změnila k nepoznání. Na místě jedné z fabrik vyrostlo v podzemí Království železnic, největší modelové kolejiště u nás. Co ale jinde nenajdete, je možnost vyzkoušet si největší množství dopravních trenažérů na jednom místě, autobusu, tramvaje nebo motorového vozu.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv