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Legendární Albatros ukončil armádní kariéru, poslední přejel rovnou do muzea

Technika
video: iDNES.tv
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