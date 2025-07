VIDEO: Lada Oka byla sovětským miniautem podle japonské předlohy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lada Oka byla sovětským miniautem podle japonské předlohy

První moderní sovětský miniautomobil VAZ 1111, neboli Lada Oka, vyráběli hned na třech místech. Do roku 1994 v Togliatti, do sezony 2005 v Kamazu a v závodu SeAZ v Serpuchově dokonce až do roku 2008.

video: Seaz/Alex35279