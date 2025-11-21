Pohárové Lamborghini Temerario je na světě. Závodit začne za rok, první kusy zamíří do Česka

Technika
Nové Lamborghini Temerario může mít podle italského výrobce až 800 koní, prozradil šéf týmu Mičánek Motorsport, Jiří Mičánek, který se s tímto vozem postaví už brzy na start.
video: Mičánek Motorsport
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:52

OnePlus 15 přichází s novým designem
Technika
21. 11. 2025 0:06
01:45

Pohárové Lamborghini Temerario je na světě. Závodit začne za rok, první kusy zamíří do Česka
Technika
21. 11. 2025 0:06
41:57

NA KAFI: Volat na krizovou linku, když už nemůžete, je pozdě, míní terapeutka
Domácí
21. 11. 2025 0:06
02:15

Čím na zahradě nahradit podzimní i jarní rytí? Zahradnice Lenka Eywa radí
Lifestyle
21. 11. 2025 0:06
01:44

S armádou cvičili obranu ropných skladů
Domácí
20. 11. 2025 21:00
01:00

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány své vlády
Domácí
20. 11. 2025 20:10
12:00

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto
Domácí
20. 11. 2025 20:00
01:02

Naked Warm Up: Krize středního věku přichází až kolem padesátky
Společnost
20. 11. 2025 17:36
00:42

Horníci na Karvinsku těží poslední uhlí, na konci ledna končí
Domácí
20. 11. 2025 17:14
00:28

Lidem z Lužánek došla trpělivost. Sbírají hlasy, aby donutili Brno opravit záchody
Domácí
20. 11. 2025 16:26
00:36

Nový kruhový objezd pomůže Jižním Svahům. Lidem se zdá malý
Domácí
20. 11. 2025 15:48
01:22

Chladné počasí stavbu dálnice nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři
Domácí
20. 11. 2025 15:46
02:17

Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka
Domácí
20. 11. 2025 15:42
00:51

Radko Gudas vstřelil proti Bostonu první gól v sezoně
Sport
20. 11. 2025 15:40
01:26

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle
Společnost
20. 11. 2025 15:36
01:11

Čínské námořnictvo provedlo první ostré cvičení na letadlové lodi Fu-ťien
Zahraniční
20. 11. 2025 15:08
01:21

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci
Krimi
20. 11. 2025 15:00
01:13

V plzeňské zoo se narodila mláďata varana modrého
Domácí
20. 11. 2025 14:50
00:32

Vítězka Zrádců Nicole Šáchová pózuje pro Playboy
Lifestyle
20. 11. 2025 14:40
00:56

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté
Zahraniční
20. 11. 2025 14:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.