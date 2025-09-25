Výměna desetiválce v závodním Lamborghini
25. 9. 2025 0:06 Technika
Pět lidí a dva desetiválce. Jeden musí z auta ven, druhý dovnitř. To vše za jednu noc. Podívejte se do dílny brněnského týmu Mičánek Motorsport.
01:58
00:34
