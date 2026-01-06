Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Technika
Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept asi nejpopulárnějšího stavebnicového systému na světě.
video: LEGO
