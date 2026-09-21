Dny NATO skončily. Vojenské technika odlétá
21. 9. 2026 20:10 Technika
Z mošnovského letiště během pondělí postupně odlétala vojenské technika, na kterou se během víkendu přijelo podívat přes 150tisíc lidí. Skončily tak Dny NATO 2026, největší bezpečnostní show v Evropě. Česká armáda představila novou protivzdušnou obranu a také nejnovější transportní letoun. První den akci navštívilo 92 tisíc lidí a desetitisíce návštěvníků přilákal program i v neděli. Akci zakončila legendární britská akrobatická skupina Red Arrows.
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Dny NATO skončily. Vojenské technika odlétá
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