Modrý boeing poprvé přistál v Praze

Boeing B787-9 společnosti Etihad se z kraje týdne ukázal v Praze. To by nebylo až tak neobvyklé. Nebýt toho, že Etihad poprvé poslal do ČR speciálně zbarvený model tohoto letadla v livery Manchester City

video: Jan Jánský