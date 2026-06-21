Kytary inspirované ikonickými automobily od Lexusu, Alfy Romeo, Porsche a Fordu
21. 6. 2026 0:06 Technika
Akustická dokonalost šestistrunného nástroje představuje pro hudební fajnšmekry stejný magnet, jakým je pro autíčkáře hutný projev silného motoru. Geniální spojení obou sfér dalo život speciálním edicím kytar, které si berou příklad z designu slavných vozů.
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Kytary inspirované ikonickými automobily od Lexusu, Alfy Romeo, Porsche a Fordu
Technika21. 6. 2026 0:06
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