Kapslový pivovar od LG pivo uvaří i načepuje

Vypadá trochu jako pákový kávovar, nalévá se do něj voda a vkládají kapsle, ale teče z něj pivo. Domácí pivovar LG Home Brew byl představen na veletrhu CES 2019 a během letošního roku by se měl dostat do prodeje. Cena zatím nebyla zveřejněna.

video: LG Global