VIDEO: 60 let českého moře. Jak se stavělo Lipno

Letos uplynulo přesně 60 let od chvíle, byla dokončena a předána do provozu hráz a hydroelektrárna vodního díla Lipno I. Stalo se tak po desítkách let předchozích úvah a plánů na využití energetického potenciálu horního toku Vltavy a po 7 letech náročných stavebních prací, na kterých se podílelo na 32 tisíc pracovníků. Dnes lipenská vodní nádrž nejen chrání území pod hrází před povodněmi, ale také řeší problémy spojené se suchem a s nedostatkem vody. Vodní nádrž Lipno I tvoří největší vodní plochu v ČR, o velikosti 4 870 ha. Délka vzdutí je 42 km, největší šířka jezera je 5 km a délka břehu 150 km. Objem nádrže činí 309,5 mil m krychlových. Maximální hloubka je u hráze 25 m, průměrná hloubka je 6,5 m. Unikátní dokument Českoskrumlovské televize CKTV ukazuje vznik lipenské přehrady i její současný provoz.

video: Českokrumlovská televize CKTV