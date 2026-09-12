Louis Vuitton vytvořil dva unikátní vozy Porsche. Stojí přes 70 milionů
12. 9. 2026 0:06 Technika
Módní dům Louis Vuitton spojil síly s Porsche a vytvořil dvojici exkluzivních vozů 911 inspirovaných ikonickými kufry značky. Každý z nich vyjde v přepočtu na více než 70 milionů korun. Součástí luxusního balíčku je také závodní bunda s helmou, zavazadla na míru, surfové prkno nebo titanové lyže.
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Louis Vuitton vytvořil dva unikátní vozy Porsche. Stojí přes 70 milionů
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