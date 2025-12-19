Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden
19. 12. 2025 0:06 Technika | Před 100 lety
Zápas NHL, cigaretový dým pod stropem a hala postavená za necelý rok. Před 100 lety se v New Yorku otevřela třetí Madison Square Garden – aréna, která se stala symbolem amerického sportu i zábavy 20. století.
