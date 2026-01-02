Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Technika
Rallye Dakar startuje už třetího ledna. V automobilové kategorii má z našich zástupců nejlepší šanci na dobré umístění Martin Prokop, který letos dokonce pojede s továrním vozem. Poslechněte si rozhovor před startem nejen s ním, ale i s navigátorem Viktorem Chytkou.
video: iDNES.cz
