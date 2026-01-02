Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve
2. 1. 2026 14:00 Technika
Rallye Dakar startuje už třetího ledna. V automobilové kategorii má z našich zástupců nejlepší šanci na dobré umístění Martin Prokop, který letos dokonce pojede s továrním vozem. Poslechněte si rozhovor před startem nejen s ním, ale i s navigátorem Viktorem Chytkou.
02:03
Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve
Technika2. 1. 2026 14:00
01:25
Pomník Sovětské armády je pryč, podobu místa určí architekti
Domácí2. 1. 2026 13:56
00:16
V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla
Krimi2. 1. 2026 13:28
00:52
Obsluha ve Švýcarsku nosila šampaňské s ohněm
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
01:03
Dívka popsala útěk z hořícího baru ve Švýcarsku
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
00:25
Osmiletá dívka po nehodě auta vylezla okýnkem a rozsvíceným mobilem zařídila pomoc
Krimi2. 1. 2026 10:54
00:57
Krvavé nepokoje v Íránu sílí, lidé protestují proti silnému zdražení
Zahraniční2. 1. 2026 10:38
00:55
Dcera Kim Čong-una může být budoucí nástupkyní režimu
Zahraniční2. 1. 2026 10:08
01:35
V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov stojí
Krimi2. 1. 2026 9:50
00:32
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Společnost2. 1. 2026 0:06
00:50
Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předá USA
Zahraniční1. 1. 2026 19:28
00:33
Policisté natočili přání do nového roku 2026
Domácí1. 1. 2026 18:54
00:59
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Zahraniční1. 1. 2026 17:58
10:16
Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
Domácí1. 1. 2026 14:00
09:30
Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost
Domácí1. 1. 2026 13:50
01:22
České drony s optickým vláknem zasahují cíle na Donbasu
Zahraniční1. 1. 2026 12:26
00:49
Jsme otřeseni tragédií, řekl šéf policie kantonu Valais
Zahraniční1. 1. 2026 12:20
00:51
Při požáru kontejneru v Praze shořel automobil
Krimi1. 1. 2026 11:58
01:43
Hokejisté a trenér po zápase Česko - Lotyšsko
Sport1. 1. 2026 11:32
Následující videa
02:13
Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
01:55
Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo
05:57
Skladba Daytona z alba The Road to Hell z roku 1989 opěvuje slavné ferrari
34:03