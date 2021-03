VIDEO: Mig-29 byl nejlepší československou stíhačkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mig-29 byl nejlepší československou stíhačkou

Do Československa byly první letouny MiG-29 dodány roku 1989. Při rozdělení ČSFR na přelomu let 1992/93 se ve výzbroji československého letectva nacházely dvě desítky letounů MiG-29A a výcvikových MiG-29UT; mezi letectva obou nástupnických států byly rozděleny rovným dílem. Přestože české MiG-29 představovaly nejlepší stroje, jaké mělo tehdejší české letectvo k dispozici, byly tyto letouny roku 1994 vyřazeny ze služby a o rok později odeslány do Polska – Česká republika výměnou dostala jedenáct vrtulníků typu PLZ W-3 Sokol, určených pro záchrannou službu.

video: Vojenský historický ústav