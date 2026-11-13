Mlhovky, světla, denní svícení. Pro českého řidiče neřešitelná věc.
To nejtěžší pro české řidiče není používání blinkrů, ale mlhovek a denního svícení. Pro některé je to raketová věda, ukázaly první podzimní ranní mlhy. První chladnější a mlhavé dny nám připomněly, že mnoho českých řidičů stále neumí správně používat mlhovky.
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Mlhovky, světla, denní svícení. Pro českého řidiče neřešitelná věc.
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