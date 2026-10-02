Svoboda ve vzduchu i na zemi. Miloš Václav létá na křídle s motorkou
2. 10. 2026 0:06 Technika
Za tímhle úspěchem stojí přes 40 let zkušeností z paraglidingu a neúnavné testování letu s motorkou. Strojní inženýr Miloš Václav je mistr v bezmotorovém i motorovém paraglidingu. Motorka se hodí nejen při cestě na kopec, ale hlavně pro cestu domů. Co ale obnáší takové létaní?
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