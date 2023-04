VIDEO: Muzea vonící párou: V depozitáři NTM spí železniční poklady Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muzea vonící párou: V depozitáři NTM spí železniční poklady

Jedenáctý díl seriálu Muzea vonící párou nás zavede do Chomutova, do depozitáře NTM. Není to nablýskaná expozice, ale vlastně takový obrovský sklad lokomotiv, které čekají na důstojné umístění v chystaném železničním muzeu na Masarykově nádraží. I přesto jsou tam ale návštěvníci vítáni.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv