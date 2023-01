VIDEO: Muzea vonící párou: Ve frýdlantské výtopně objevíte zaniklou úzkokolejku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes zavítáme do nejsevernějšího železničního muzea u nás, do Frýdlantu. V historické výtopně objevíte expozici zaniklé úzkokolejky, která vedla do nedalekých Heřmanic. Ve výtopně se vrátíte do časů, kdy vlaky po Heřmaničce ještě jezdily.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv