VIDEO: Muzea vonící párou: Výtopna Jaroměř roste do krásy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muzea vonící párou: Výtopna Jaroměř roste do krásy

Další díl seriálu Muzea vonící párou nás zavede do východních Čech, do největšího spolkového železničního muzea u nás, do Výtopny Jaroměř. Podíváme se, jak do historické výtopny z počátku 20. století, jednak na venkovní exponáty, mezi nimiž nechybějí ani unikátní vagony, ani funkční točna.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv