Na co zírá mašinfíra: Hurvínek nás odveze do srdce Železných hor

S dnešním Mašinfírou se vydáme do Železných hor. Z Přelouče projedeme trať, která měla původně dva konce. Ten první do Vápenného Podola byl zrušen už v roce 1978, ten druhý do Prachovic existuje dodnes, byť bez pravidelné osobní dopravy. Asi jediný vlak s cestujícími, který k prachovické cementárně jezdí, je jednou ročně Hurvínek Pardubického spolku historie železniční dopravy.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv