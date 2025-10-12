Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice za 3 a půl minuty
12. 10. 2025 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnešní Mašinfíra nás sveze po trati, kam se pravidelnými osobními vlaky už nedostanete. Po dráze na pomezí pardubického a jihomoravského kraje totiž jezdí motoráky už jen v krátkém úseku. My jsme měli štěstí a na dráhu Chornice - Boskovice - Skalice nad Svitavou jsme se Orchestrionem Východočeské dráhy vydali vstříc mikulášskému parnímu vlaku. Jen díky němu byly stanice osazeny drážním personálem. 32 kilometrů si můžete projet zrychleně za 3 a půl minuty.
