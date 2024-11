VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po lokálce celebrit přes Mejto do Litomyšle za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Po lokálce celebrit přes Mejto do Litomyšle za 4 minuty

Kuba, náš dnešní mašinfíra, nás proveze po lokálce, kterou klidně mohl použít spisovatel Alois Jirásek při svém stěhování do Prahy nebo Bedřich Smetana na sklonku života, pokud by se chtěl podívat do svého rodiště. Bardotkou Východočeské dráhy se svezeme po trati 018 z Chocně do Litomyšle. 24 kilometrů dlouhou trať proletíme zrychleně za 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv