VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Hurvínkem po stopách F. L. Věka z Opočna do Dobrušky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Hurvínkem po stopách F. L. Věka z Opočna do Dobrušky

Poslední prázdninový Mašinfíra nás zavede do východních Čech, do stínu Orlických hor. Projedeme krátkou trať mezi dvěma historickými městy, Opočnem a Dobruškou. Jiráskův F. L. Věk se sice tamní železnice nedočkal, kdyby ano, určitě by ji jako buditel a šiřitel pokroku používal.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv