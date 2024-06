VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po zachráněné krkonošské lokálce do Žacléře za 2 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Po zachráněné krkonošské lokálce do Žacléře za 2 minuty

Dnes vyrazíme motorákem turnovského Kolej-klubu objevovat málem zrušenou lokálku, kterou na poslední chvíli zachránil odprodej. Vede z Královce do nedalekého Žacléře. Pokud chcete objevovat Krkonoše z neobvyklé strany, mohla by být tato trať tou správnou volbou. Zvlášť když by se mohl občasný provoz v příštích letech rozšířit. Zrychleně si dráhu projedeme za 2 minuty

video: Jakub Vrána, iDNES.tv