Na co zírá mašinfíra: Parní babičkou z Vrchlabí s Krakonošem v zádech

Dnešní Mašinfíra nás zavede na krátkou trať, která vede přímo do krkonošské metropole, do Vrchlabí. Projedeme ji jako za starých časů, pěkně s parní lokomotivou v čele. Babička 310.0134 Spolku přátel železnic Českého ráje ujížděla do Kunčic nad Labem, jakoby jí na záda dýchal sám Krakonoš.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv