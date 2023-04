VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Trať do Lužce nad Vltavou vede přes zdvihací most. Projeďte ji za 2 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Trať do Lužce nad Vltavou vede přes zdvihací most. Projeďte ji za 2 minuty

Seriál Na co zírá mašinfíra vás dnes zavede na Mělnicko. S měřící drezínou Správy železnic jsme projeli trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou. Na trať, kde stát nechal postavit nákladný zdvihací most, aby na něm Středočeský kraj záhy zrušil osobní dopravu. S námi ji můžete profrčet za 2 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv