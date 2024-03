VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Se Sergejem severočeskou uhelnou pánví za 5 minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Se Sergejem severočeskou uhelnou pánví za 5 minut

Dnešní Mašinfíra by se mohl také jmenovat Pachatel se vrací na místo činu. Se Sergejem Kladenské dopravní a strojní totiž projedeme severočeské tratě, kde tyto silné ruské stroje vozily těžké nákladní vlaky. Vyrazíme ze stanice Ústí nad Labem západ a přes Bílinu, Obrnice a Postoloprty dojedeme do Žatce. To vše za necelých 5 minut.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv