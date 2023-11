VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Hurvínkem okolo prunéřovské elektrárny do Chomutova za 3 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnešního Mašinfíru jsme si trochu syslili, no spíš jsme na něj zapomněli, od natočení jízdy mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem uplynulo už pár let. Nesmíte se proto divit, že na našich záběrech třeba ještě není zatrolejovaná trať z Prunéřova do Kadaně. Přeložku Buštěhradské dráhy z roku 1978 jsme projeli Hurvínkem spolku Loko-motiv z výtopny Křimov. Ve zrychleném modu za 3 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv