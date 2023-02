VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Kozí dráhou za krásami východního Krušnohoří Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Kozí dráhou za krásami východního Krušnohoří

S Kozí dráhou jsme měli dlouhá léta problém, nevěděli jsme, zda ji nezařadit do seriálu Zaniklé tratě. Naštěstí jsme to neudělali a vlaky se po několik let uzavřené trati na jaře 2022 opět rozjely. Sice jen z Děčína do Telnice, ale i to je úspěch.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv