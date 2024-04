VIDEO: Na co zírá mašinfíra: S chebským Hurvínkem po nejzápadnější trati u nás za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes se svezeme po nejzápadnější dráze u nás. Kdysi vedla až do Německa, od roku 1945 ale končí těsně před „čárou“. Do koncové stanice navíc jezdí už jen jeden pár vlaků denně. Se společností ČD Nostalgie se ve zrychleném módu projedeme za 4 minuty z Chebu přes Aš do Hranic v Čechách.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv