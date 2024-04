VIDEO: Na co zírá mašinfíra: S chebským Hurvínkem po nejzápadnější trati u nás Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: S chebským Hurvínkem po nejzápadnější trati u nás

Dnes se svezeme po nejzápadnější dráze u nás. Kdysi vedla až do Německa, od roku 1945 ale končí těsně před „čárou“. Do koncové stanice navíc jezdí už jen jeden pár vlaků denně. Se společností ČD Nostalgie se projedeme z Chebu přes Aš do Hranic v Čechách.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv