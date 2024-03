VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Rychlík do Kralovic vzkřísil dráhu na odpis Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslední březnový Mašinfíra nás zavede na trať na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje, která byla řadu let na odpis. Její koncový úsek je už skoro 30 let v „dlouhodobé výluce“, na zbytku se omezovala doprava až do jejího zastavení. Jediným spojem, který život na trati Rakovník - Kralovice u Rakovníka několik let udržoval byl sezonní rychlík společnosti KŽC Doprava.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv