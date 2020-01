VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po Doupovské dráze až na konec kolejí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Po Doupovské dráze až na konec kolejí

Tento díl seriálu Na co zírá mašinfíra naváže na poslední Zaniklé tratě. Spojem společnosti Railway Capital projedeme větší část takzvané Doupovské dráhy ze stanice Kadaň-Prunéřov až do Kadaňského Rohozce. Souprava zastaví až těsně před výkolejkou, za kterou trať ještě před 50 lety pokračovala do vysídleného města Doupov.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv