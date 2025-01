VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po Vlašimce krajem Blanických rytířů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Po Vlašimce krajem Blanických rytířů

Druhý lednový Mašinfíra nás zavede na středočeskou trať z Trhového Štěpánova do Benešova u Prahy, které doba nepřeje. Smůla Vlašimky začala s výstavbou přehrady Švihov, kdy byl zrušen původní koncový úsek do Dolních Kralovic. O téměř 50 let později pak kraj přestal objednávat spoje mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem. Dráha naštěstí nepadla, při životě ji drží řada železniční fanoušků.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv