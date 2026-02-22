Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou za 5 minut

Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnešní Mašinfíra nás proveze po Staré Tišnovce, romantické dráze na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Původní lokálka kdysi dokonce suplovala hlavní trať mezi Prahou a Brnem. Po výstavbě dvoukolejné trati naštěstí nezanikla, dál po ní jezdí vlaky Českých drah. V záři zapadajícího slunce se projedeme z Tišnova do Žďáru nad Sázavou za 5 minut.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

04:09

Chata slepená z několik částí je jako nová
Lifestyle
22. 2. 2026 0:06
05:09

Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou za 5 minut
Technika
22. 2. 2026 0:06
01:31:23

Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou
Technika
22. 2. 2026 0:06
02:06

Dceři bude čtrnáct. Její pubertu nezvládám, přiznala herečka Stanková
Společnost
22. 2. 2026 0:06
05:22

Od podstaty jsem šprt. Úděl nás maminek je myslet dopředu, říká herečka Bohatová
Společnost
22. 2. 2026 0:06
01:10

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty
Zahraniční
21. 2. 2026 21:04
04:21

Trailer dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Lifestyle
21. 2. 2026 20:22
01:16

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel
Domácí
21. 2. 2026 18:58
01:04

V jezeře Bajkal se utopilo sedm čínských turistů
Zahraniční
21. 2. 2026 16:52
00:54

Zlatá medailistka Maděrová sjížděla svah na Ještědu
Domácí
21. 2. 2026 15:52
01:22

Pacov žasne nad opravou historického nádraží
Domácí
21. 2. 2026 15:22
01:50

V Plzni přišlo podpořit Ukrajinu na 350 lidí
Domácí
21. 2. 2026 13:42
00:45

Zemřel chlapec, kterému voperovali poškozené srdce
Zahraniční
21. 2. 2026 12:34
41:31

Brand: Jiří Šafář a Leoš Zahrádka - celý záznam
Domácí
21. 2. 2026 11:00
00:45

Ukrajinci zasáhli závod na Iskandery v hloubi Ruska
Zahraniční
21. 2. 2026 10:30
03:24

Manžel má v sobě stavebnici a srůstá. Držíme se v dobrém i zlém, říká Goščíková o zranění Janáka
Společnost
21. 2. 2026 10:20
08:52

Nesoupeříme a nekoukáme po jiných bez ohledu na věkový rozdíl, říkají Goščíková s Janákem
Společnost
21. 2. 2026 10:20
01:08

Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům
Zahraniční
21. 2. 2026 9:36
00:30

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel
Technika
21. 2. 2026 9:24
00:35

Do ruského autobusu vlétla utržená dopravní značka
Zahraniční
21. 2. 2026 9:22

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.