Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce za 5 minut
1. 11. 2026 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnešní Mašinfíra nás zavede na typickou hanáckou lokálku. Nejprve projedeme skrz centrum hanácké metropole, potom vyrazíme mezi nekonečné lány a nakonec se dostaneme i do zvlněnější krajiny. Zkrátka, ukážeme si trať 309 mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží a Kostelec na Hané. Ve zrychleném módu za pouhých 5 minut.
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Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce za 5 minut
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