Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati za 4 minuty
6. 9. 2026 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Jak víte, vlečky obvykle neprojíždíme. Když jsme se ale dozvěděli, že spolek LOKO-MOTIV pojede se svým Hurvínkem do elektráren Tušimice a Prunéřov, bylo rozhodnuto. Dnes tak uvidíte 26 kilometrů neveřejné trati, po které se do těchto elektráren vozí uhlí a vápenec. A možná to bylo naposledy, co se tudy osobní vlak projel, zrychleně za 4 minuty.
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Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati za 4 minuty
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Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati
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