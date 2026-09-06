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Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati za 4 minuty

Technika | Na co zírá mašinfíra
Jak víte, vlečky obvykle neprojíždíme. Když jsme se ale dozvěděli, že spolek LOKO-MOTIV pojede se svým Hurvínkem do elektráren Tušimice a Prunéřov, bylo rozhodnuto. Dnes tak uvidíte 26 kilometrů neveřejné trati, po které se do těchto elektráren vozí uhlí a vápenec. A možná to bylo naposledy, co se tudy osobní vlak projel, zrychleně za 4 minuty.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
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