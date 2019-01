VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Slavnou Bardotkou z Dobříše do Prahy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra. Slavnou Bardotkou z Dobříše do Prahy

V dalším díle seriálu Na co zírá mašinfíra se vydáme vlakem Českých drah po trati 210 slavného Posázavského Pacifiku, z Dobříše do Prahy. Měli jsme čest umístit kameru do lokomotivy 749.121, Zamračené neboli Bardotky, která na svém mimořádném výkonu právě slavila 50 let ve službě.

video: iDNES.cz