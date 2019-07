VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po úzkých kolejích Českou Kanadou, krajem rybníků a lesů za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prázdninový díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede do romantického kraje na jihu Čech, který se právem nazývá Česká Kanada. Po druhé větvi známé úzkokolejky se vlakem JHMD vydáme z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Během 3 a půl minuty nás čeká 33 kilometrů dlouhá jízda podél stříbřitých koupacích rybníků a skrz hluboké lesy.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv