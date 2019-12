VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Původní Buštěhradkou z Kladna do Kralup nad Vltavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Původní Buštěhradkou z Kladna do Kralup nad Vltavou

Radek, náš dnešní mašinfíra nás zavede na jednu z nejstarších tratí u nás, která se z původních 20 kilometrů během let rozrostla obří na železniční síť v severozápadních Čechách. Vlakem společnosti Kladenská dopravní a strojní zamíříme do středních Čech, na první úsek Buštěhradské dráhy z Kladna do Kralup nad Vltavou.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv