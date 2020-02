VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Rychlíkem z Kolína okolo Bezdězu do České Lípy za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V tomto díle seriálu Na co zírá mašinfíra vyrazíme na více než 100 kilometrů dlouhou cestu. Podíváme se na úrodné Polabí, vydáme se do kraje pískovcových skal a borových lesů a objedeme i Bezděz a Máchovo jezero. Rychlíkem společnosti ARRIVA vlaky projedeme trať mezi Kolínem a Českou Lípou. To vše za pouhé 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv