Na co zírá mašinfíra: Krokodýlem po tovačovce napříč Hanou

Virtuální mašinfíra iDNES.tv se v tomto díle vydá na trať, po které od roku 1981 až do letoška nejezdily pravidelné osobní vlaky, na dráhu 334 z Tovačova do Kojetína (a ještě o kousek dál do Kroměříže). Cestující tam nemohli jezdit z paradoxního důvodu, osobní provoz tehdy zdržoval nákladní vlaky se štěrkem z tovačovských jezer, kterých jezdilo několik denně. Díky spolku Kroměřížská dráha se letos osobní vlaky na trať vrátily, jezdí o prázdninách každou sobotu.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv