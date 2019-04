VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Letní Vysočinou po zachráněné trati do Jemnice za 3 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Letní Vysočinou po zachráněné trati do Jemnice za 3 minuty

V tomto díle seriálu Na co zírá mašinfíra se vypravíme na pomezí jižní Moravy a Vysočiny. Projedeme se po trati, které už zněl umíráček, ale která se dostala z nejhoršího. Nejen, že na ni kraj začal v sezóně objednávat víkendové turistické spoje, kvůli likvidaci kůrovcové kalamity po ní začaly opět jezdit dlouhé nákladní vlaky. Projedeme se mezi obilnými lány po trati 243 mezi Moravskými Budějovicemi do Jemnice, a to vše za pouhé 3 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv