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Na co zírá mašinfíra: Posledním vlakem na staré nádraží v Mimoni za 2 minuty

Technika | Na co zírá mašinfíra
Když je něco naposledy, musí se to využít, v našem případě natočit. Na zorganizování natáčení jízdy posledního vlaku do stanice Mimoň staré nádraží jsme měli jen hodiny, ale podařilo se. Hurvínkem M131.1130 z depa Česká Lípa, který vyjel pod hlavičkou Die Länderbahn jsme první zářijovou neděli vyrazili na krátkou jízdu ze stanice Mimoň. Za pár týdnů bude velký kus původní lokálky z České Lípy zrušený a žádný vlak se na konec kolejí už nepodívá. 4 kilometry jsme projeli i zrychleně za 2 minuty.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
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