Na co zírá mašinfíra: Drsným Krušnohořím horskou drahou z Moldavy do Mostu

Se seriálem Na co zírá mašinfíra se po čase vrátíme do Krušných hor. Vydáme se po kolejích národní kulturní památky z Moldavy v Krušných horách do Mostu. Že jde o ryzí horskou dráhu, svědčí fakt, že na 40 kilometrech vlak Českých drah klesne o rovných 555 metrů. Takzvaný Teplický Semmering měl několikrát namále, naposledy v roce 2017 při sesuvu půdy za Mikulovským viaduktem.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv