Na co zírá mašinfíra: Úzkokolejkou partyzánským krajem z Vysočiny na jih

V tomto díle seriálu Na co zírá mašinfíra zamíříme na rozhraní Vysočiny a jižních Čech. Bude to vůbec poprvé, co zmapujeme dráhu o rozchodu pouhých 760 mm. Projedeme krajem s partyzánskou minulostí, skrz hluboké lesy i kolem osamocených zemědělských usedlostí. Z kabiny vlaku společnosti JHMD uvidíte trať 228 z Obrataně do Jindřichova Hradce.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz