Tento díl seriál Na co zírá mašinfíra popíše sice velmi krátký úsek trati, pouhých 6 kilometrů, o to bude unikátnější. Vydáme se po dráze, na které od roku 1982 neprojel vlak s cestujícími. Souprava společnosti Kladenská dopravní a strojní s naší kamerou na čele byla první, po dlouhých 36 letech. Projedeme bývalou trať 11b z Kladna Dubí do Vinařic za pouhé 2 a půl minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz