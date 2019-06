VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Městskou linkou napříč Prahou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Městskou linkou napříč Prahou

V dalším díle seriálu Na co zírá mašinfíra se projedeme první městskou linkou S41 podél Vltavy z Roztok u Prahy napříč metropolí až do stanice Praha-Hostivař. Motorovou jednotkou řady 845 společnosti Arriva ujedeme během necelé půlhodiny 21 kilometrů. Dostaneme se i do míst, kudy osobní vlaky donedávna jezdily jen zřídka, projedeme zapomenutým tunelem pod pražskými Malešicemi.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv