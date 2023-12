VIDEO: Na co zírá mašinfíra SPECIÁL: Na Morkůvku už můžeme jen vzpomínat. Zrychleně za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra SPECIÁL: Na Morkůvku už můžeme jen vzpomínat. Zrychleně za 4 minuty

Pro poslední díl seriálu Na co zírá mašinfíra v tomto roce jsme připravili speciální lahůdku z archivu. Díky železničním nadšencům Ivanu Hamerskému a Richardu Klepárníkovi si můžeme projet dnes už zaniklou trať z Morkovic do Nezamyslic. Unikátní záběry jsou ze záři 1997, my jsme je zrychlili na 1500%.

video: Ivan Hamerský, Rudolf Klepárník